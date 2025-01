Maratona New Balance 42k em Porto Alegre ocorrerá em abril; veja como se inscrever

Paulo Paula foi o campeão da maratona New Balance 42K Porto Alegre deste ano. Márcio Rodrigues / Divulgação

As inscrições para a Maratona New Balance 42k 2025 estão se encaminhando para a parte final do preenchimento das cerca de 10 mil vagas disponíveis para a prova. O desafio reunirá corredores profissionais e amadores que vão percorrer 42km (maratona) e 21km (meia maratona), além de trajetos mais curtos, de 5Km e 10Km. Os atletas devem entrar no link para se inscreverem.

A partir das 0h1min de sábado, inclusive, as inscrições passam para o terceiro lote, com aumento dos valores. Ainda nesta sexta, para se inscrever nos 5km e 10km, o participante terá que desembolsar R$220, com kit exclusivo da marca esportiva. Para os 21km e 42km, o valor é de R$250.

As duas quilometragens mais longas passam no sábado para o valor de R$ 285 + taxas e as duas mais curtas para R$ 255 + taxas. O kit é composto por uma camiseta, uma meia, a medalha de participação e brindes exclusivos dos patrocinadores da prova.

Para esta edição, cada inscrito colaborará com o papel social do esporte. A Maratona New Balance 42K 2025 reverterá 15% do valor das inscrições para ajudar as vítimas da enchente que assolou o Estado entre abril e maio deste ano.

