Juventude encerra preparação para o primeiro teste da pré-temporada

Jean Carlos avalia começo de trabalho em mais uma temporada com a camisa alviverde. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Depois de oito dias de treinamentos, o grupo de jogadores do Juventude fará no sábado (11) o primeiro teste da pré-temporada. A equipe de Fábio Matias enfrenta o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, no CT alviverde, a partir das 15h30min. Apenas a imprensa poderá acompanhar o duelo. Nesta sexta-feira (10), a atividade ocorreu com portões fechados.

A ideia do comandante alviverde é rodar o elenco em três tempos de 30 minutos. Nem todos os 12 reforços que já treinam normalmente devem atuar, pois há jogadores que se apresentaram apenas no decorrer desta semana, como o zagueiro Cipriano, o meia Giovanny e o atacante Petterson Novaes. Chance para quem já é da casa mostrar trabalho desde já. Caso do meia Jean Carlos.

— Sabemos que os treinamentos do dia a dia são muito importantes, mas o ritmo, a confiança você ganha em jogos-treinos. E a gente tem o primeiro neste sábado e nos preparamos bem para isso — avaliou o atleta.

Um dos destaques da equipe na temporada passada no Gauchão e começo de Brasileirão, o camisa 20 só não teve participação maior na equipe em virtude das lesões. E mesmo assim ele contribuiu com 44 jogos, seis gols e 10 assistências. Jean Carlos quer fazer de 2025 seu grande ano no Alfredo Jaconi.

— O ano passado passei por lesões que eu não tive na minha carreira toda e isso com certeza prejudica muito porque são sequências de jogos. Qualquer lesão te tira de dois, três, quatro jogos. E depois ainda eu tive uma no tornozelo que foi mais chata, pra voltar foi meio complicado. Mas graças a Deus a gente terminou o ano muito bem — avaliou.

Nesta temporada além de ainda ter as sombras de Nenê, que renovou seu vínculo para mais um ano, e Mandaca, o clube ainda deve fechar com mais um meia-atacante estrangeiro, aumentando o nível de disputa no setor.