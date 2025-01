Sogra de suspeita de envenenar bolo em Torres tem alta do hospital

Deise Moura dos Anjos (E) é nora de Zeli Teresinha dos Anjos (D), que fez e comeu pedaços do bolo.

Após ter alta do hospital, Zeli deixou Arroio do Sal , onde estava morando nos últimos meses. Uma familiar próxima relatou que Zeli se encontra emocionalmente abalada e decidiu trocar de cidade. O novo local não foi informado.

— As provas colhidas até o momento nos convencem de que, a suspeita, Deise (Moura dos Anjos) passou a ser considerada autora desses crimes e, provavelmente, não sairá da cadeia nesta vida — disse o delegado Cleber Lima, diretor do Departamento de Polícia do Interior.