Em mensagens enviadas à sogra, suspeita de envenenar bolo em Torres tentava desmotivar possível investigação

As mensagens foram direcionadas à sogra, Zeli Teresinha Silva dos Anjos, e tinham o intuito de evitar investigações sobre a morte de Paulo Luiz dos Anjos, marido de Zeli. O corpo de Paulo foi exumado e constatou-se a presença de arsênio, o mesmo veneno encontrado no sangue das vítimas da sobremesa preparada no Natal.