Coletiva apresentando novidades sobre o caso do bolo envenenado foi realizada nesta sexta-feira em Capão da Canoa. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul realizou entrevista coletiva nesta sexta-feira (10) sobre a investigação da morte de três pessoas após o consumo de um bolo de Natal em Torres, no Litoral Norte, em dezembro do ano passado.

No começo da coletiva, o delegado Cleber Lima, diretor do Departamento de Polícia do Interior, falou sobre as investigações envolvendo Deise Moura dos Anjos, presa temporariamente por suspeita de ser a autora dos envenenamentos.

— As provas colhidas até o momento nos convencem de que a suspeita, Deise (Moura dos Anjos), passou a ser considerada autora desses crimes e, provavelmente, não sairá da cadeia nesta vida — disse o subchefe de Polícia, delegado Heraldo Chaves Guerreiro.

A delegada Sabrina Deffente completou:

— Há fortes indícios de que ela tenha praticado outros envenenamentos em pessoas próximas da família, os quais serão objeto de investigação a partir de agora. Ela pesquisou sobre venenos, incluindo uma receita de veneno sem cheiro e sem gosto. A partir desta combinação de elementos, começou a tentar envenenar familiares.

Mais cedo, Zero Hora divulgou que Paulo Luiz dos Anjos, sogro da suspeita, também ingeriu arsênio antes de morrer. A informação consta em exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP) feitos depois de o corpo dele ter sido exumado, na quarta-feira (8).

Contraponto

A defesa de Deise afirma que "as declarações divulgadas na coletiva de imprensa ainda não foram judicializadas no procedimento sobre o caso", portanto "aguarda a integralidade dos documentos e provas para análise e manifestação".

Nota da defesa na íntegra

O escritório Cassyus Pontes Advocacia representa a defesa de Deise Moura dos Anjos no inquérito em andamento sobre o fato do Bolo, na Comarca de Torres, tendo sido decretada no domingo a prisão temporária da investigada.

Todavia, até o momento, mesmo com o pedido da Defesa deferido pelo judiciário, ainda não houve o acesso ao inquérito judicial.

A família, desde o início, colabora da investigação, inclusive o com depoimento de Deise em delegacia, anterior ao decreto prisional.

Cumpre salientar, que as prisões temporárias possuem caráter investigativo, de coleta de provas, logo ainda restam diversos questionamentos e respostas em aberto neste caso, os quais não foram definidos ou esclarecidos no inquérito.

Relembre o caso

Seis pessoas da mesma família passaram mal e precisaram procurar atendimento médico no último dia 23 de dezembro, após consumirem um bolo que continha arsênio, conforme análise da perícia do IGP. O doce foi feito por Zeli dos Anjos.

Três delas morreram: duas irmãs de Zeli, Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, e Maida Berenice Flores da Silva, 59, além de Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47 anos, filha de Neuza.