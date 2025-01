Criança que comeu bolo em Torres e perdeu mãe e avó escreve carta para padre pedindo orações

O documento se dirige a dois padres cujas missas eram frequentadas pelo menino. Rádio Maristela / Divulgação

A criança de 10 anos que comeu um bolo com a família em Torres, no Litoral Norte, escreveu uma carta pedindo orações por ele e por familiares que morreram após consumir o alimento. O documento se dirige a dois padres cujas missas eram frequentadas pelo menino.

A criança, que perdeu a mãe, Tatiana Denize Silva dos Anjos, e a avó, Neuza Denize Silva dos Anjos, detalha que não poderia estar presente, pois estava hospitalizado.

"Querido padre Leonir ou Almo, quero pedir que minha mãe, dinda e vó descansem em paz. Que Deus acolha elas e dê a paz eterna. Eu não posso estar presente pelo motivo de estar hospitalizado ainda. Gostaria que fizessem uma oração por elas e por mim. Obrigado", escreveu.

Missa

Padre da Paróquia São Domingos de Torres, Leonir Alves diz que recebeu a carta em mãos do avô do menino, no domingo (29), durante uma missa. Ele detalha que não costumava conversar com a família, mas que a via com frequência no templo.

Leonir conta que se emocionou ao ler a carta e revela que a comunidade rezou pelo menino ao fim da missa.

— Quando eu abri, eu também me fiquei emocionado com o convite, porque uma criança escrevendo daquele jeito e com toda essa tragédia. Daí eu só perguntei: "eu posso ler aqui pra rezarmos juntos?". Então, no final da missa, eu li a cartinha e pedi pra comunidade toda rezar conosco, por ele — afirma.

Visita no hospital

Dois dias após ler o pedido do menino, o padre Leonir visitou, na terça-feira (31), a criança no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Ele detalha que o menino recém havia saído da UTI e estava feliz, apesar da tragédia.

— Ele estava faceiro, porque saiu da UTI. Ele me disse: "Só falta um remédio, daqui a pouco eu vou poder ir pra casa" — afirma.

A criança também falou sobre o dia do episódio.

— O próprio menino disse "nós comemos o bolo e foi muito rápido. Em 15 minutos começamos a passar mal" — revela.

O padre afirma que ficou sensibilizado após a visita, pelo simbolismo das festas de fim de ano, que unem famílias e representam a celebração da vida.

— É muito triste, né? Ainda mais em um período que, de modo geral, é alegre. É um período de encontro, confraternização das famílias. Então, eu fiquei muito sensibilizado com isso e, de alguma forma tentando fazer algo, ser presença, pelo menos, estar ali — diz Leonir.

Mulher que fez o bolo segue na UTI

Família disse que sentiu "gosto estranho" ao consumir bolo que matou três pessoas. Polícia Civil / Divulgação

Das sete pessoas que comeram o bolo, duas continuam hospitalizadas. Na quarta-feira (1º), a instituição confirmou que Zeli dos Anjos, de 60 anos, que fez o bolo, segue internada na UTI por intoxicação alimentar em estado estável. Ela teve piora da função ventilatória, mas segue estável.

O menino, que é neto de Neuza Denize Silva dos Anjos, a terceira das vítimas, e sobrinho-neto de Zeli, saiu da UTI e segue internado, com acompanhamento da pediatria do hospital.

Gosto estranho

As pessoas que consumiram o bolo notaram um gosto estranho ao ingerir o doce, segundo o delegado do caso, Marcos Vinícius Veloso. O sabor apimentado e desagradável foi percebido logo nos primeiros pedaços. Zeli chegou a interromper o consumo ao perceber as reclamações.

— Tão logo o menino de 10 anos comeu e também reclamou do sabor, ela meio que colocou a mão assim em cima do bolo (e falou) "e agora ninguém mais come". E as pessoas começaram a passar mal naquele momento — diz o delegado.

Presença de arsênio

Maida Berenice Flores da Silva faleceu após comer um pedaço de bolo durante uma encontro familiar. Reprodução / Facebook

A polícia investiga a presença de arsênio no sangue das vítimas, constatada após exames do hospital onde os sobrevivente estão internados. A origem do contaminante ainda é investigada.

As vítimas fatais são as irmãs Neuza Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva, e a filha de Neuza, Tatiana Denize Silva dos Anjos.

O marido de Neuza, que não consumiu o bolo, não apresentou sintomas. E o marido de Maida comeu o bolo, foi hospitalizado, mas já teve alta. Os nomes deles não foram oficialmente divulgados.

Inquérito

A polícia já ouviu cerca de 15 pessoas no inquérito que apura mortes de três mulheres da mesma família após comerem um bolo em Torres, no Litoral Norte do RS.

Zeli dos Anjos deve ser ouvida pela polícia quando estiver em melhores condições.

Na sexta-feira (27), policiais foram às casas de familiares em Canoas, Arroio do Sal e Torres para coletar mais elementos para a investigação.

Conforme a polícia, a família tinha boa relação e até o momento não é cogitado que haveria disputa por eventual herança.

Os laudos periciais no bolo, que têm previsão de ficarem prontos na próxima semana, poderão apontar se houve contaminação cruzada de alimentos e o que havia no bolo.

Análises

Os resultados das primeiras análises laboratoriais, coletadas pelo Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, indicaram presença de arsênio no sangue de uma das vítimas e dos dois sobreviventes que comeram o bolo.

A substância é extremamente tóxica e pode levar à morte.

— O próprio hospital levou o material para o Centro de Informação Toxicológica. Nesse centro, foi constatado arsênio no sangue de duas vítimas que sobreviveram, que estão no hospital ainda, e de uma mulher que morreu, a dona Neuza — explicou o delegado.

Os nomes da mulher internada e do sobrinho-neto dela não foram oficialmente divulgados.

Relembre o caso

De acordo com a Polícia Civil, na última segunda-feira (23), sete pessoas da mesma família estavam reunidas em uma casa, durante um café da tarde, quando começaram a passar mal.

Apenas uma delas não teria comido o bolo. Zeli, que preparou o alimento em Arroio do Sal e levou para Torres, também foi hospitalizada.

Três mulheres morreram com intervalo de algumas horas. Tatiana Denize Silva dos Anjos e Maida Berenice Flores da Silva tiveram parada cardiorrespiratória, segundo o hospital.

Neuza Denize Silva dos Anjos teve como causa da morte divulgada "choque pós intoxicação alimentar". Segundo o delegado Marcos Vinícius Veloso, que conduz as investigações, Zeli foi a única pessoa da casa a comer duas fatias.

A maior concentração do veneno foi encontrada no sangue dela. A polícia apura as hipóteses de envenenamento ou intoxicação alimentar.