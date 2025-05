Inadimplência renova recorde no RS e vai piorar; veja as cidades com mais devedores

Segundo a Serasa, a inadimplência do RS bateu novo recorde, mas está abaixo da média nacional. Lucas Amorelli / Agencia RBS

A inadimplência dos gaúchos bateu novo recorde, subindo a 41,66% em março. No mês anterior, em fevereiro, tinha superado o patamar mais alto do monitoramento da Serasa Experian até então, registrado em abril de 2024, um mês antes da enchente. Na sequência, birôs de crédito suspenderem negativações por 60 dias e houve uma forte liberação de auxílios por parte de governos, especialmente o federal.

Agora, a situação das finanças das famílias do Rio Grande do Sul volta a complicar, acompanhando uma piora também nacional. A média da inadimplência do Brasil é de 46,6%. Nesta toada, em breve, metade da população adulta estará dívidas atrasadas, ainda mais com a farra dos juros que algumas instituições financeiras estão cobrando nos empréstimos consignados para trabalhadores CLT, lançados pelo governo federal sem limitação de taxa. A taxa mais alta é do Amapá (62,32%), enquanto a mais baixa é de Santa Catarina (36,52%). Bancos e financeiras são os principais credores.

Segundo a Serasa, 3,691 milhões de gaúchos estão inadimplentes, 46,5 mil a mais do que no mês anterior. As contas vencidas somam R$ 22,767 bilhões, o que dá, em média, R$ 6.167 por devedor.

Cidades gaúchas com mais inadimplentes

Porto Alegre: 541 mil pessoas (devem R$ 3,657 bilhões) Caxias do Sul: 153 mil pessoas (R$ 752 milhões) Canoas: 149,6 mil pessoas (R$ 581 milhões) Pelotas: 112,4 mil pessoas (R$ 365 milhões) Santa Maria: 101,9 mil pessoas (R$ 407 milhões) Novo Hamburgo: 87,9 mil pessoas (R$ 348 milhões) Passo Fundo: 78,4 mil pessoas (R$ 350 milhões)

Forma de cálculo

Bastante completo, o indicador da Serasa Experian considera títulos protestados, dívidas vencidas com bancos e não bancárias (lojas em geral, cartões de crédito, financeiras, prestadoras de serviços como fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, etc) e até cheque sem fundo. Ao não computar apenas a inadimplência do sistema financeiro, ela captura movimentos cíclicos, que, muitas vezes, se manifestam em bancos de 6 a 12 meses depois.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: o que falta às vítimas de golpes

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.