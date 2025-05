Uma reportagem exibida no Fantástico no domingo (11) mostrou que a emissora RAI, uma das principais da Itália, exibiu uma reportagem com a seguinte chamada: "Italiano vítima de magia e extorsão no Brasil. Inventam-se falsas paternidades para arrancar dinheiro".

Entenda o caso

No entanto, ao voltar para Roma, Nunzio insistia que ela fosse com ele — foi quando eles começaram a se afastar. Barbara temia deixar o Brasil e não viver aquele momento ao lado dos familiares:

Difamação

Nunzio Bevilacqua concedeu entrevistas para diversos veículos do país e afirmou ter recebido uma denúncia anônima, que apontava que a gravidez de Barbara era fruto de orgias e rituais satânicos brasileiros que " alimentavam uma fábrica de crianças sobrenaturais para lucro com pensões alimentícias".

— Ele criou uma narrativa como se no Brasil tudo fosse possível. Uma seita religiosa, que é uma organização criminosa, em que as mulheres engravidam de um santo por meio de uma fertilização. Ou seja, todas as crianças são filhas do mesmo santo, do mesmo guru. E, depois de dois anos, se a gente não alcança o objetivo, as crianças são vendidas — contou Barbara.