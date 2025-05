Viatura da Polícia Civil que levava quatro presos bate em caminhão e deixa feridos em São Leopoldo

Um acidente de trânsito envolvendo uma viatura da Polícia Civil deixou cinco pessoas feridas, nenhuma delas com gravidade, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. Dentro da viatura estavam quatro presos e dois policiais. O fato ocorreu na manhã desta segunda-feira (12) no km 249 da BR-116, próximo à esquina com a Rua Carazinho, no bairro Vicentina.