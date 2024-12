Com autoridade, Juventude vence o São Paulo no Morumbi e garante permanência na Série A de 2025

Gabriel Taliari comemora primeiro gol ao lado de Lucas Barbosa. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

Ahh, o Juventude é Série A! Trinta anos depois da conquista da Série B de 1994, o Verdão voltou a construir mais uma bela página de sua história. Diante do São Paulo, na noite desta quarta-feira (4), no Morumbi, o Verdão foi melhor do início ao fim e derrotou o Tricolor por 2 a 1, pela 37ª rodada do Brasileirão. Gabriel Taliari e Erick Farias marcaram para o Ju no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Fábio Matias chegou aos 45 pontos e está livre do risco de rebaixamento. Diante do Cruzeiro, no domingo (8), o Verdão terá a chance de garantir presença na Copa Sul-Americana do ano que vem.

Bem postado

O Juventude iniciou a partida tendo na figura de Nenê a principal novidade entre os 11 iniciais. Poupado da última atividade por desgaste, Mandaca ficou no banco de reservas. Erick Farias foi o escolhido para iniciar na vaga de Edson Carioca, que retorna no domingo (8), diante do Cruzeiro.

Bem postado e interessado em resolver sua vida no Brasileirão, o Verdão criou o primeiro lance de perigo na partida. Aos seis minutos, Lucas Barbosa acertou uma pancada de fora da área, mas Rafael espalmou pra frente.

O Tricolor só começou a acuar o Ju a partir dos 14 minutos, quando Igor Vinícius reclamou de um empurrão de Ronaldo na área, mas para desespero de Zubeldía, o árbitro Sávio Sampaio não marcou o pênalti.

Aos 27, Luciano arriscou a batida de longe, mas isolou. No lance seguinte, Nenê foi lançado pelo meio e acertou um lindo chute à longa distância, mas Rafael fez grande defesa mandando pra escanteio.

As principais chances continuavam sendo do Verdão. Aos 34, a conclusão de Lucas Barbosa na área só não encontrou as redes porque Arboleda fez o corte pra linha de fundo. Após o escanteio, Erick Farias pegou a sobra, mas bateu longe da meta Tricolor.

Gols da redenção

Erick Farias marcou o segundo gol alviverde no Morumbis. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Ju voltou para o segundo tempo e a aposta de Fábio Matias foi em Mandaca na vaga de Nenê. E a estratégia do treinador surtiu efeito logo aos seis minutos. Mandaca recuperou a bola no meio-campo e ela se ofereceu a Gabriel Taliari. Com liberdade, o atacante avançou em direção á área e bateu forte e rasteiro da meia-lua, acertando o canto direito de Rafael: 1 a 0.

Mais efetivo, o Ju seguiu se impondo no Morumbi. Aos 16, João Lucas foi lançado na direita e cruzou na medida para Erick Farias empurrar a bola pro fundo das redes e garantir o clube na Primeira Divisão em 2025: 2 a 0.

O terceiro quase veio aos 23. Mandaca bateu cruzado, Rafael deu rebote, mas Taliari não chegou a tempo para estufar as redes.

Num lance raro no ataque, o São Paulo descontou. William cruzou pela esquerda e Luciano se antecipou a Danilo Boza para deslocar a bola pro fundo do gol: 2 a 1.

Ainda deu tempo para Gabriel salvar o gol de empate de William. Zé Marcos e Gabriel Inocêncio ainda entraram para defender o resultado. E mesmo com o jogo aberto no final, o placar se manteve em 2 a 1, para festa e alívio da torcida alviverde.

Ficha técnica:

São Paulo 1x2 Juventude

37ª rodada do Brasileirão

Estádio Morumbi, em São Paulo-SP

SÃO PAULO

Rafael; Igor Vinícius (João Moreira, 32/2º), Arboleda, Alan Franco e Patryck (Rodrigo Nestor, 26/2º); Luiz Gustavo (Sabino, 32/2°), Alisson (Marcos Antônio, 26/2º) e Lucas Moura; Luciano, André Silva e Erick (William Gomes, 19/2º). Técnico: Luis Zubeldía

JUVENTUDE

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon (Zé Marcos, 36/2º); Ronaldo, Jadson e Nenê (Mandaca, int.); Lucas Barbosa (Marcelinho, 25/2º), Erick Farias (Gabriel Inocêncio, 41/2º) e Gabriel Taliari (Gilbert, 25/2º). Técnico: Fábio Matias

Gols: Gabriel Taliari (J), aos seis minutos; Erick Farias (J), aos 16; Luciano (S), aos 31, no segundo tempo.

Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Gabriel, Fábio Matias (J).