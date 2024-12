Com Nenê, Juventude está escalado para enfrentar o São Paulo

Atacante Gabriel Taliari segue como titular da equipe. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

O Juventude entra em campo nesta quarta-feira (4) pela 37ª rodada do Brasileirão. A equipe pode conquistar a sua permanência na elite de forma antecipada. Basta vencer o São Paulo, às 20h, no Morumbis, para atingir o principal objetivo do ano.

Para o confronto desta noite, o técnico Fábio Matias não poderá contará com o atacante Edson Carioca. O atleta não viajou com a equipe com desconforto na coxa. Erick Farias volta a ser titular. A principal novidade será Nenê iniciando o confronto.

O time alviverde está escalado, com Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

No banco estão Matheus Claus, Zé Marcos, Oyama, Gilberto, Marcelinho, Inocêncio, Diego Gonçalves, Jean Carlos, Alan Ruschel, Dudu Vieira, Mandaca e Yan Souto.

O São Paulo também está definido, com Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo, Alisson e Lucas Moura; Luciano, André Silva e Erick.