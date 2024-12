Com 23 relacionados, atacante desfalca delegação do Juventude em São Paulo

Técnico Fábio Matias não poderá repetir a escalação da última rodada. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

O Juventude já está em solo paulista para o duelo diante do São Paulo pela 37ª rodada do Brasileirão. O alviverde entra em campo nesta quarta-feira (4), às 20h, no Estádio do Morumbis.

A equipe encerrou a preparação para a penúltima partida da Série A com um treinamento no gramado do Estádio Alfredo Jaconi. A atividade foi na manhã desta terça-feira antes do embarque para a capital paulista.

O técnico Fábio Matias relacionou 23 jogadores para o jogo que pode garantir a permanência alviverde na Série A do Brasileirão.

O treinador não poderá repetir a escalação que começou a última rodada. O atacante Edson Carioca não viajou para São Paulo com desconforto na coxa. Ele deve voltar para a última rodada contra o Cruzeiro. Assim, Erick Farias deve começar entre os titulares. O atleta foi o autor do gol diante da equipe do Atlético-MG na última rodada, na vitória por 3 a 2, nos acréscimos.

Também não viajaram o atacante David da Hora, o zagueiro Rodrigo Sam, o volante Thiaguinho e o centroavante Ronie Carrillo.

O provável time tem Gabriel; João Lucas, Boza, Lucas Freitas (Zé Marcos) e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Mancada; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari.

RELACIONADOS

Goleiros: Gabriel e Matheus Claus;

Laterais: Ewerthon, Alan Ruschel, Gabriel Inocêncio e João Lucas;

Zagueiros: Zé Marcos, Yan Souto, Boza e Lucas Freitas;

Volantes: Ronaldo, Jadson e Dudu Vieira;

Meias: Nenê, Jean Carlos, Mandaca e Oyama;