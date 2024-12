Juventude realiza último treino e viaja para São Paulo

O Juventude encerrou a preparação para a partida que pode selar a permanência alviverde na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (04), às 20h, o Papo enfrenta o São Paulo pela penúltima rodada do Brasileirão. Uma vitória garante matematicamente a equipe na elite de 2025. Se não vencer, o time vai depender de resultados paralelos para a vaga antecipada.

O elenco realizou a última atividade no Estádio Alfredo Jaconi sob o comando do técnico Fábio Matias. A delegação embarcou no começo da tarde desta terça-feira (3) para a capital paulista.