Técnico Fábio Matias tem mais dois jogos com o Juventude na Série A 2024. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Olho na televisão, ouvido no rádio e calculadora na mão. A reta final do Brasileirão forçou o torcedor do Juventude a colocar em prática seus ensinamentos aritméticos. Atualmente, o Papo seca os dois primeiros times dentro do Z-4, o Criciúma e o Bragantino.

No último final de semana, o modo secação deu certo. Os paulistas empataram com o Cruzeiro em casa, em 1 a 1, e o Tigre levou 4 a 2, de virada, do Corinthians, em Santa Catarina. Ambos os adversários estão com 38 pontos.

— Sabemos da dificuldade que é o campeonato, porém a gente veio de um resultado positivo, só dependemos de nós. Ficamos torcendo contra as equipes que estavam abaixo para nos favorecer. Falta agora apenas duas rodadas, estamos com quatro pontos de distância da zona, e também estamos perto ali da Sul-Americana. Temos que primeiro buscar essa permanência em dois jogos. Acho que, dependendo, um empate ou uma vitória já nos livra, e esse é nosso objetivo principal — analisou Danilo Boza, zagueiro do Juventude.

Para garantir a permanência antecipada, sem resultados paralelos, o Verdão precisa de uma vitória simples sobre o São Paulo, quarta-feira (4), às 20h, no Estádio Morumbis.

Se somar um ponto em São Paulo, o Juventude necessita que o Bragantino e o Criciúma no máximo empatem seus jogos, pois a diferença permaneceria em quatro pontos faltando apenas uma rodada.

Em caso de derrota na capital paulista, o time do técnico Fábio Matias torce por um revés do Criciúma contra o Flamengo e que o Bragantino empate ou perca o seu jogo diante do Athletico, em Curitiba.

ÚLTIMOS JOGOS

JUVENTUDE

4/12 - 20h - São Paulo x Juventude

8/12 - 16h - Juventude x Cruzeiro

FLUMINENSE

5/12 - 20h - Fluminense x Cuiabá

8/12 - 16h - Palmeiras x Fluminense

CRICIÚMA

4/12 - 20h - Criciúma x Flamengo

8/12 - 16h - Bragantino x Criciúma

BRAGANTINO

5/12 - 20h - Athletico x Bragantino

8/12 - 16h - Bragantino x Criciúma

CENÁRIOS PARA A PERMANÊNCIA ANTECIPADA

:: VITÓRIA CONTRA O SÃO PAULO

Juventude garantido na Série A, pois chega aos 45 pontos e não pode mais ser alcançado por Bragantino e Criciúma

:: EMPATE COM O SÃO PAULO

Ju chega aos 43 e precisa que Bragantino e Criciúma no máximo empatem seus jogos da 37ª rodada

:: DERROTA PARA O SÃO PAULO