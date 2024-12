Com fim da 36ª rodada, Juventude segue a quatro pontos do Z-4; veja a situação da tabela

Se a derrota do Criciúma para o Corinthians no sábado à noite ajudou, o domingo trouxe mais emoção ao campeonato, com triunfos de Grêmio e Vitória, além do empate em 1 a 1 entre Athletico-PR e Fluminense. Em Bragança Paulista, o time paulista também vencia, mas o Cruzeiro empatou no fim, com gol de Ramiro, fazendo a diferença do Ju para o Z-4 permanecer em quatro pontos.