São Paulo x Juventude: onde assistir, horário e escalações

São Paulo e Juventude duelam nesta quarta-feira (4), a partir das 20h, no Estádio Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão 2024 .

Prováveis escalações para São Paulo x Juventude

Arbitragem para São Paulo x Juventude

Onde assistir a São Paulo x Juventude

A Rádio Gaúcha Serra inicia a transmissão do Futebol da Gaúcha às 19h30min no app de GZH, opção Serra .

Como chegam São Paulo x Juventude

O técnico Zubeldía deve seguir com o desfalque do atacante Calleri, que faz trabalhos específicos na coxa esquerda. Ele não foi relacionado para a partida contra Grêmio.

O alviverde busca uma vitória para garantir a permanência na Série A do Brasileirão. O time tem uma dúvida. O zagueiro Lucas Freitas sofreu uma pancada na coxa e não treinou nesta segunda-feira (2). Ele viajou com a delegação para São Paulo

Após ser preservado no treino do começo da semana, o atacante Edson Carioca não viajou com o grupo. Com desconforto na coxa, o atleta foi poupado desta rodada.