Técnico do Juventude ganha dúvida e dois titulares são poupados do penúltimo treino antes de enfrentar o São Paulo

Zagueiro Lucas Freitas vem de cinco jogos como titular. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

Após os treinos do final de semana, o elenco de jogadores do Juventude fez a penúltima atividade no Estádio Alfredo Jaconi. Na quarta-feira (4), às 20h, o Verdão encara o São Paulo, no Morumbis, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Enquanto alguns atletas passavam por exames periódicos na sala de imprensa do visitante, os demais chegavam e iam direto para o vestiário.

O tempo nublado contrastava com a descontração dos atletas no Jaconi. Os resultados do final de semana ajudaram o Papo, que segue com uma diferença de quatro pontos para o Z-4. O time pode garantir a permanência na Série A na rodada deste meio de semana com uma vitória.

ZAGUEIRO É DÚVIDA

O zagueiro Lucas Freitas chamou atenção na chegada ao Jaconi. Ele apareceu mancando após descer do carro e não participou do treino. O atleta sofreu uma pancada na atividade do final de semana e apontava para a coxa em conversa com o goleiro Lucas Wingert. Novo titular da zaga com Fábio Matias, o atleta se mostrou seguro ao lado de Boza nas últimas partidas.

— O Lucas é um grande jogador, tem um futuro promissor muito grande pela frente, da base do Palmeiras, e a gente tem um entrosamento muito bom. A gente sabe se unir muito bem ali, e as nossas características são semelhantes, somos zagueiros rápidos, construtores, como vinha sendo com o Zé também. Eu por ser mais velho que ele, às vezes tento ajudar, passar tranquilidade, e ele tem um futuro grande pela frente, acho que a gente está formando uma grande dupla de zaga aqui no Juventude — comentou Boza.

Se não contar com Lucas Freitas para o duelo em São Paulo, a primeira alternativa é Zé Marcos. Esta é a única dúvida mais forte para o jogo contra o Tricolor.

MAIS DOIS POUPADOS

Outros dois jogadores foram poupados da atividade desta segunda-feira por desgaste. O meia Mandaca e o atacante Edson Carioca não treinaram. Após a vitória sobre o Atlético, em Minas Gerais, o Fábio Matias comentou sobre a preocupação com a carga de treinos para os atletas que vinham em uma sequência forte de partidas.