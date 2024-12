Motivado pela própria história, Juventude pode garantir nova participação na Série A do Brasileiro

Zagueiro Danilo Boza tem 47 jogos com a camisa do Juventude em 2024. Gabriel Tadiotto / Juventude / Divulgação

Tudo o que o torcedor alviverde quer nos próximos dias é poder dizer novamente: "Brasil, olha o Juventude, tchê" por mais uma Série A do Brasileirão. No dia em que completa trinta anos da conquista da Série B de 1994, o Verdão entra em campo para garantir a permanência na elite para a próxima temporada.

No dia 4 de dezembro de 1994, o Papo cravou a sua bandeira na elite do futebol nacional. Agora, neste 4 de dezembro de 2024, o time do técnico Fábio Matias pode garantir mais um ano do clube entre os 20 gigantes do país.

Na terra da garoa, o Juventude não quer saber de tempestade. O Verdão entra em campo pela 37ª rodada, às 20h, diante do São Paulo. Uma vitória no Morumbis seria apenas a terceira da história na casa tricolor. Contudo, o significado será muito maior, pois o time confirmaria matematicamente a sua permanência na elite do futebol brasileiro para 2025.

A casa do São Paulo não irá receber um grande público. O adversário vem desmotivado e sem ambições. O Tricolor já atingiu o objetivo da vaga direta à Libertadores de 2025. O clima é de fim de temporada e a cabeça dos jogadores está nas férias, com google maps para saber qual será o destino do período de descanso.

Muito diferente é o clima no elenco do Juventude. O grupo ainda está 100% ligado no Brasileiro e falta pouco para curtir as férias com o passaporte na elite carimbado. Um dos fatores que resgatou a chama alviverde foi o técnico Fábio Matias.

— Desde a chegada do Fábio viemos numa evolução, perdemos apenas o jogo da estreia. Nos adaptamos bem ao estilo de jogo do professor, mostramos isso nessas rodadas, uma equipe que tem poder de virada. Também é manter os pés no chão, não tem nada definido ainda — analisou o zagueiro Danilo Boza

FORÇA MENTAL

O campeonato do Juventude sempre foi com a corda esticada. Ela nunca estourou, mas teve momentos de forte tensão com a entrada no Z-4. Agora, o time ganhou um fôlego com a distância de quatro pontos para os últimos colocados. Para o zagueiro alviverde, alguns fatores ajudaram o grupo.

— Isso demonstra a capacidade mental e física da nossa equipe. Tem sido um ano muito bom para o Juventude, acho que poucas pessoas saíram desde o Gauchão. Isso demonstra o nosso entrosamento, a nossa amizade. É que nem diz o ditado: "a união faz a força". E nosso time é bem unido e vem fazendo um grande trabalho — destaca o defensor, que ainda voltou a ressaltar o foco do vestiário alviverde:

— Casou bem a mentalidade com o professor Fábio. Ele sempre mantém os pés no chão, fala para a gente ter tranquilidade, que quando entramos na zona era só momentâneo — relembrou.