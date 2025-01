Diego Hypólito, Gracyanne Barbosa, Priscila Fantin e Diogo Almeida são alguns dos famosos que podem estar no programa. Instagram @diegohypolito,@graoficial,@priscilafantin,@diogo.allmeida / Reprodução

Começa o ano e, independentemente de qualquer dúvida que paire sobre o país, uma coisa é certa: vai ter nova edição do Big Brother Brasil. E, nos últimos anos, a expectativa pelo começo do programa ainda vem acompanhada de dúvidas e especulações sobre quais famosos estarão na casa mais vigiada.

E, apesar da página Cacetinho Memes levantar os nomes de Cristina Ranzolin e Marco Mattos, não há qualquer indício de que a dupla do Jornal do Almoço irá representar o Rio Grande do Sul no programa — e é importante destacar que é meme.

Porém, outros famosos — mas não tanto, é claro — estão sendo fortemente especulados pelos fãs do reality show nas redes sociais e, também, pelas páginas de entretenimento do país. E eles vão de atores, passando por cantores a influenciadores.

A expectativa é de que alguns dos nomes listados abaixo possam fazer parte reality show. Neste ano, anônimos e famosos competem em dupla pelo prêmio, disputado durante cem dias. Confira:

Enfim, vamos às especulações. Um nome que vem forte há alguns anos é o de Priscila Fantin. A eterna Serena, de Alma Gêmea, pode entrar na casa com o marido Bruno Lopes. A atriz voltou recentemente à tela da Globo ao participar da Dança dos Famosos, do programa Domingão com Huck, em 2023. Ela saiu vencedora. Caso ela vá para o BBB 25, a expectativa é que entre ao lado do marido, o influenciador Bruno Lopes.

Ainda no universo dos globais, a gaúcha Vitória Strada pode ser atração na casa, ao lado do amigo Mateus. A artista participou das novelas Tempo de Amar, Espelho da Vida e, mais recentemente, de Salve-se Quem Puder. O ator Diogo Almeida, que protagonizou a novela Amor Perfeito, pode ser um dos concorrentes, acompanhado de sua mãe, Vilma Maria.

Já na parte da música, existe um rumor de que os sertanejos Jorge e Mateus possam ser confinados. Porém, a dupla já anunciou uma série de shows para 2025, com datas marcadas para o período do reality. Marina Sena e seu namorado, o influenciador Juliano Floss; Kelly Key e a filha Suzanna Freitas; e MC Loma e Mariely, uma das Gêmeas Lacração, também são cogitados.

Leia Mais BBB 25: saiba quando os participantes serão anunciados

Como já virou tradição no BBB, atletas devem entrar na casa. E, entre os diversos nomes especulados, dois são queridinhos na internet: os ginastas e irmãos Diego e Daniele Hypólito. A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa e a sua irmã, Giovanna Jacobina, também podem figurar entre os selecionados para participar da competição em busca de alguns milhões.

E, claro, influenciadores digitais também deverão estar no confinamento. Entre os mais comentados, estão Edu Camargo e Fih Oliveira; as irmãs Thaynara OG e Ludmila OG; além de Flávia Pavanelli com a mãe, Luciana Pavanelli.