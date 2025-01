Confira a programação da colônia de férias do Ateliê Araçari, no Instituto de Leitura Quindim, em Caxias do Sul

Atividades incluem diversas oficinas de arte para as crianças soltarem a criatividade Thais Strapazzon / Divulgação

Crianças de 6 a 13 anos estão convidadas a explorar, até 14 de fevereiro, a programação do Atelier Araçari, colônia de férias do Instituto de Leitura Quindim, em Caxias do Sul. As inscrições podem ser feitas no site da entidade.

Na programação deste ano as crianças terão contato com uma variedade de experiências, como pintura, escultura, fotografia, expressão corporal, cinema, entre outros.

O Ateliê Araçari permite ainda, flexibilidade na contratação, com opções por turno, dia completo, semana, mês ou até o pacote de férias inteiro, com investimento que varia de R$70,00 a R$ 2,8 mil. Além disso, sócios do Instituto de Leitura Quindim têm 10% de desconto.

Cuidados e organização

Os responsáveis devem enviar as crianças com lanche, garrafinha de água e roupas confortáveis. Para quem opta pelo turno integral, o almoço não está incluso e a criança deve ser acompanhada por um responsável durante o intervalo.

Confira a programação completa

Semana 1: 06 a 10 de janeiro

07/01 (manhã) - Oficina "Criaturas Marinhas" - dobradura, corte e colagem

07/01 (tarde) - Oficina "Habitantes do Oceano" - dobradura, corte e colagem

08/01 (manhã) - Oficina "Corpo Movimento" - expressão corporal e escultura

08/01 (tarde) - Oficina "Formas em Movimento " - expressão corporal e escultura

09/01 (manhã) - Oficina "Árvoreser" - tinta e material natural

09/01 (tarde) - Oficina "Árvores da Vida" - tinta e material natural

10/01 (manhã) - Oficina "Dia de Arquiteto" - maquetes com sucata

10/01 (tarde) - Oficina "Construções Criativas" - maquetes com sucata

Semana 2: 13 a 17 de janeiro

13/01 (manhã) - Oficina "Papietagem Criativa" - escultura em papietagem

13/01 (tarde) - Oficina "Formas em Papietagem" - escultura em papietagem

14/01 (manhã) - Oficina "Pintura Maluca" - Pintura com tinta acrílica

14/01 (tarde) - Oficina "Arte Colorida" - Pintura com tinta acrílica

15/01 (manhã) - "Gincana Quindim: Desafios Criativos" - atividades de arte e competição

15/01 (tarde) - "Gincana Quindim: Arte e Aventura" - atividades de arte e competição

16/01 (manhã) - Oficina "Retratos de Picasso: Desconstrução" - pintura e colagem

16/01 (tarde) - Oficina "Retratos de Picasso: Reinvenção" - pintura e colagem

17/01 (manhã) - Oficina "Natureza em Arte" - Criação com materiais da natureza

17/01 (tarde)- Oficina "Arte da Terra" - Criação com materiais da natureza

Semana 3: 20 a 24 de janeiro

20/01 (manhã) - Oficina "Arte Moderna com Barbante" - colagem e pintura

20/01 (tarde) - Oficina "Barbantes em Movimento: Criando Arte" - colagem e pintura

21/01 (manhã) Bloqueado para Turma Fechada

21/01 (tarde) - "Circuito do Corpo: Arte e Ação" - expressão e atividades corporais

22/01 (manhã) - Oficina "Magia com Giz de Cera"- atividades com giz e material natural

22/01 (tarde) - Oficina "Giz e Magia: Explorando Texturas"- atividades com giz e material natural

23/01 (manhã) - Oficina "Carimbos Criativos" - produção de carimbos

23/01 (tarde) - Oficina "Carimbos em Ação" - produção de carimbos

24/01 (manhã) - "Cinema e Criatividade" - cinema, arte e pipoca

24/01 (tarde) - "Sessão de Arte e Cinema: Pipoca e Inspiração" - cinema, arte e pipoca

Semana 4: 27 a 31 de janeiro

27/01 (manhã) - Oficina "Monstrengos" - arte com sucata e tinta

27/01 (tarde) - Oficina "Monstrinhos e Monstruosidades" - arte com sucata e tinta

28/01 (manhã) - "Explorando Kandinsky: Formas e Cores" - recorte e colagem

28/01 (tarde) - "Dia de Kandinsky: Geometria e Arte" - recorte e colagem

29/01 (manhã) - “Oficina "Bonecos Naturais: Criações Orgânicas" - atividades com galhos, folhas e tecidos

29/01 (tarde) - Oficina "Bonecos Naturais: Figuras da Natureza" - atividades com galhos, folhas e tecidos

30/01 (manhã) - Oficina de Teatro

30/01 (tarde) - Bonecos Dançantes

31/01 (manhã) - "Festa no Quindim: Canções e Risadas" - músicas e brincadeiras antigas

31/01 (tarde) - "Dia de Festa no Quindim 2" - músicas e brincadeiras antigas

Semana 5: 03 a 07 de fevereiro

03/02 (manhã) - Oficina "Arte com Páginas: jornal e revista"

03/02 (tarde) - Oficina “Transformando Páginas em Arte" arte com revista e jornal

04/02 (manhã) - Oficina "Diversão com Slime"

04/02 (tarde) -Bloqueado para turma fechada

05/02 (manhã) - Oficina "Meu Autorretrato com Sucata"

05/02 (tarde) - Oficina "Criando Autorretratos de Sucata"

06/02 (manhã) - Oficina "Minha história em rima e poesia"

06/02 (tarde) - Oficina "Versos da minha história"

07/02 (manhã) - Oficina “Emocionarte: sentimentos em cores”

07/02 (tarde) - Oficina "Emocionarte: expressão e criatividade"

Semana 6: 10 a 14 de fevereiro

10/02 (manhã) - Oficina "Jogos Criativos: Inventando Diversão" - criação de jogos

10/02 (tarde) - Oficina "Jogos Criativos: Arte em Ação" - criação de jogos com arte

11/02 (manhã) - Oficina "Pintura com Papel: Cores Fluidas" - arte com papel seda

11/02 (tarde) - Oficina "Pintura com Papel: Texturas e Tons" - arte com papel seda

12/02 (manhã) - Oficina "Mandalas - Arte em Círculo" - arte com tinta

12/02 (tarde) - Oficina "Mandalas - Expressão e Cor" - arte com tinta em grupo e individual

13/02 (manhã) - Oficina "Massinha - Modelando histórias"

13/02 (tarde) - Oficina "Massinha - Formas e criações"

14/02 (manhã) - Cinema e Culinária: Histórias e Sabores

14/02 (tarde) - Dia de Cinema e Culinária com arte

Serviço: