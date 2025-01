Estudo mensal Notícia

Puxada pelo tomate, cesta básica de Passo Fundo ficou mais cara em dezembro

A variação foi de 2,3% em comparação com novembro. No acumulado do ano, foi preciso desembolsar R$ 107,44 a mais em 2024

08/01/2025 - 15h18min Atualizada em 08/01/2025 - 15h20min