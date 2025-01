Bolão de Passo Fundo aposta mais de R$ 204 mil na Mega da Virada 

Plataforma usa inteligência artificial para escolher números das apostas. Michël Pozzi / Agencia RBS

O bolão criado em Passo Fundo, no norte gaúcho, superou as expectativas iniciais de apostas na Mega da Virada. Com o fim do período para participação dos interessados na noite de segunda-feira (30), o grupo arrecadou R$ 204.160,00.

O número foi divulgado na tarde desta terça-feira (31). O valor é maior do que a pretensão incial, de apostar R$ 200 mil no sorteio da Mega Sena que tem prêmio estimado em R$ 600 milhões.

Esta é a segunda edição do bolão “Vai que dá”, que em 2023 reuniu mais de mil participantes de todo o Brasil, com aposta final de R$ 150 mil. No ano passado eles fizeram 846 apostas e acertaram 36 vezes o máximo de três números.

Inteligência artificial

Através de uma plataforma digital, a ideia é dobrar as chances de acerto. O grupo trabalha com diferentes estratégias, usando uma inteligência artificial desenvolvida só para analisar os jogos da loteria federal.

O software escolhe os números a partir de estatísticas dos sorteados com mais frequência, sem repetir as sequências dos outros jogadores do bolão. A participação é feita pelo site do bolão “Vai que dá”, a partir de cotas de diferentes valores.

O sorteio da Mega da Virada acontece a partir das 20h desta terça-feira (31), com transmissão ao vivo em GZH. Os lances podem ser feitos online ou presencialmente nas lotéricas, até as 18h.