Bolão soma R$ 144 mil em apostas na Mega da Virada; prazo para participar termina nesta segunda-feira 

O grupo do norte do Estado pretende apostar R$ 200 mil na Mega Sena , através de uma plataforma digital , para ampliar as chances de levar o prêmio milionário. Atualmente, 72% deste valor foi arrecadado , reunindo mais de mil participantes de todo o Brasil.

Esta é a segunda edição do bolão “Vai que dá” , que em 2024 reuniu mais de 1 mil apostadores e R$ 150 mil . No ano passado, eles fizeram 846 apostas e acertaram 36 vezes o máximo de três números por aposta.

— Já efetivamos 20 apostas com cartões de 12 dezenas cada e mais 42 apostas com 10 dezenas cada. O total é de R$ 136.500,00 apostados — destaca.

A ideia é dobrar as chances de acerto, com diferentes estratégias, usando uma inteligência artificial desenvolvida pelo grupo. O software escolher os números a partir de estatísticas dos sorteados com mais frequência, sem repetir as sequências dos outros jogadores do bolão.