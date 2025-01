A Mega da Virada 2024 bateu recordes de premiação, distribuindo R$ 635.486.165,38 . Foram oito apostas que acertaram as seis dezenas sorteadas na terça-feira (31).

Vencedores vieram de diferentes localidades, são elas: Brasília (DF), Curitiba (PR), Pinhais (PR) e Osasco (SP) . Já as apostas individuais foram feitas em Nova Lima (MG), Curitiba (PR) e Tupã (SP) .

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 65.895,79 cada. Já os 190.779 apostadores que acertaram quatro dezenas levarão R$ 1.086,04 cada um.

Como o valor do prêmio da Mega da Virada é definido?

A quantia recorde da Mega da Virada é resultado da arrecadação com bilhetes ao longo do ano . O montante é somado a valores acumulados de concursos regulares das Loterias Caixa.

O prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é destinado aos acertadores da quina e, posteriormente, da quadra.

Como é o resgate do prêmio?

Os ganhadores podem retirar os valores em agências da Caixa ou lotéricas credenciadas, dependendo do montante. Para valores superiores a R$ 10 mil , o prazo mínimo para pagamento é de dois dias úteis.

É importante identificar o bilhete premiado antes de sair de casa, informando nome completo, CPF e número de identificação no verso. Isso garante que apenas o titular possa resgatar o valor.

O prazo para solicitar o prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio. Após esse período, os valores não resgatados são destinados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) .

Curiosidades da Mega da Virada

Com uma aposta simples de seis números, a probabilidade de acerto é de 1 em 50.063.860. Já uma aposta com 20 números aumenta as chances para 1 em 1.292.