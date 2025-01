Especialista de Caxias do Sul fala sobre cuidados para começar 2025 investindo no mercado financeiro

Eduardo Santarossa, no escritório da Fami em Caxias do Sul.

Pesquisas mostram que o interesse do brasileiro em investir vem crescendo. Em Caxias do Sul, não é diferente. Conforme o Raio X do Investidor, publicado neste ano pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), quase 60 milhões de brasileiros investem em algum dos produtos do mercado financeiro. Mas, para quem quer entrar nesse universo, ainda mais no novo ano, o ideal é tomar alguns cuidados e planejar-se, até mesmo para não cair em aventuras.