Apostadores que jogaram online na Mega da Virada dizem ter sido cobrados sem receber o bilhete

Fila online para acessar o site do sorteio.

Os apostadores que deixaram para fazer um bilhete na Mega da Virada pela internet, algumas horas antes do sorteio, enfrentaram problemas nesta terça-feira (31). Nas redes sociais, há diferentes reclamações sobre transtornos sofridos na tentativa de participar do concurso, que vai sortear prêmio recorde de R$ 600 milhões.

As apostas encerraram às 18h e o sorteio é realizado às 20h desta terça-feira (31).

No X (Twitter), um apostador relata que aparecia um erro na hora de finalizar o pagamento, mesmo com o valor tendo sido descontado da conta. Já outro menciona ter sido cobrado cinco vezes pela aposta, mas sem conseguir acessar o bilhete.

Horas na fila

Ao entrar na fila, o usuário recebia uma estimativa de horário em que entraria no site. Em alguns casos, era sinalizado que o acesso só seria realizado depois das 18h, quando as apostas se encerraram.

O que diz a Caixa

Questionado sobre a cobrança sem emissão de bilhete, o banco afirmou que "para apostas realizadas via Internet Banking CAIXA, o comprovante está disponível na opção MINHAS APOSTAS, no campo Loterias. Para as apostas realizadas pelo Portal Loterias Online e App Loterias CAIXA, o comprovante de aposta está disponível na opção MINHAS APOSTAS".