Qual é o dia certo para desmontar a árvore de Natal em 2025?

A árvore, símbolo central das festividades natalinas, remonta a tradições dos países nórdicos e suas celebrações do solstício de inverno. Povos celtas costumavam decorar carvalhos abatidos com frutas e velas como uma forma de "ressuscitá-los", acreditando que floresceriam novamente no verão.

Decorado inicialmente com maçãs e velas, o abeto representava o pecado original e a luz de Cristo . Com o tempo, os enfeites evoluíram para bolas, luzes, estrelas e guirlandas, marcando o que conhecemos hoje como árvore de Natal.

Tradição cristã

Nos países majoritariamente cristãos, a montagem da árvore ocorre no início de dezembro, acompanhando o advento, período que antecede o Natal. Já a desmontagem, para muitas famílias, é realizada no Dia da Epifania, que é 6 de janeiro, e marca o fim do ciclo litúrgico do Natal.