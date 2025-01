Quanto o Grêmio pagará pela contratação do lateral João Lucas

Lateral-direito atuou pelo Juventude em 2024. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Grêmio acertou a contratação do lateral-direito João Lucas e ainda terá uma facilidade para o pagamento ao Santos. Em Porto Alegre, o jogador de 26 anos deve assinar contrato válido por três temporadas.

Para contratar o jogador, o Grêmio pagará ao Santos US$ 1,2 milhão (R$ 7,4 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do atleta em quatro parcelas — duas em 2025 e duas em 2026. A informação dos valores do negócio foi noticiada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Além disso, o Tricolor abriu mão de 10% dos direitos econômicos do atacante Guilherme. Com passagem na base do clube gaúcho, o jogador pertence ao Santos e tende a ser negociado com outro clube.

Sem espaço no Peixe em 2024, João Lucas chegou ao Juventude por empréstimo no início de 2024. Pela equipe da Serra, disputou 49 jogos, marcou dois gols e contribuiu com sete assistências.

Produção: Bruno Flores