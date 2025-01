Em férias, Suárez auxilia em resgate no Uruguai

Jogador curte férias no Uruguai antes de voltar aos Estados Unidos e se reapresentar ao Inter Miami. Inter Miami / Divulgação

Em férias antes de voltar aos Estados Unidos para se reapresentar ao Inter Miami, o atacante ex-Grêmio Luis Suárez atuou em um resgate no Uruguai. Ele ajudou com uma intervenção para evitar o suicídio de um homem de 49 anos. As informações são do Jornal Olé, da Argentina.

O fato aconteceu em Ciudad de La Costa, no departamento de Canelones, no litoral uruguaio, distante cerca de 20 quilômetros da capital Montevidéu. De acordo com o jornal argentino, foram 18 horas de tensão até o desfecho na noite de sábado (4).

Suárez, que estava de férias em uma cidade próxima do acontecimento e ficou sabendo dos fatos, foi até o local com a esposa Sofí Balbi para tentar auxiliar no resgate. O homem estava em cima de uma árvore de cerca de seis metros de altura.