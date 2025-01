Os números que comprovam a evolução dos goleiros do Inter

Apesar do revezamento forçado por intercorrências em 2024, tendo utilizado quatro goleiros, o Inter apresentou evolução em números específicos da posição . Além da quantidade elevada em lances mano a mano, saídas de gol, coberturas e bolas aéreas comprovam e evolução do setor . Para 2025, o planejamento é manter o patamar elevado e preparar o lançamento de dois jovens.

Além da proteção da equipe em todos os setores, o trabalho específico dos preparadores Leonardo Martins, que já passou pela seleções do Brasil e do Catar, e Donizete, ambos com bagagem em diversas categorias de base do clube, com aperfeiçoamento do posicionamento, atitude, postura defensiva e proatividade dos atletas colaborou.