Inter volta de férias sem reforços; relembre quem eram as caras novas na reapresentação de 2024

A primeira janela de transferências de 2025 retrata uma postura do Inter bem diferente na comparação com a do início de 2024. No momento da volta das férias de verão do elenco na temporada passada, o Colorado já havia contratado quatro reforços. Desta vez, nenhuma novidade estará nesta segunda-feira (6), primeiro dia de trabalho do grupo no ano.

Em janeiro de 2024, os reforços foram Alario, Robert Renan, Hyoran e Ivan. Pouco depois chegaram Borré, Fernando, Bruno Gomes, Thiago Maia, Wesley e Bernabei — além de outros nomes contratados ao longo do ano.

Um dos motivos para o grupo se reapresentar sem novidades agora é o fato de a base de 2024 estar mantida. A confiança na manutenção do alto desempenho do Brasileirão embala essa percepção da direção e do técnico Roger Machado.

A situação financeira é outro ingrediente. O orçamento estava apertado, muito em função das várias contratações do ano passado. Agora, com a venda de Gabriel Carvalho, que injetará mais de R$ 100 milhões, o ritmo colorado no mercado tende a aumentar.

2024 x 2025

No ano passado, o Inter buscou reforços de peso visando ganhar títulos, após a eliminação traumática na Libertadores de 2023. Não teve sucesso e passou mais um ano sem taça.

Para 2025, a manutenção da base do time titular é considerada por muitos no clube como uma grande "contratação". A única venda até agora foi a de um reserva, o jovem Gabriel Carvalho, vendido para o futebol saudita. O lucro projetado em R$ 109 milhões deve evitar outras saídas, além de potencializar a chegada de reforços.

O principal negócio é Bernabei, melhor lateral-esquerdo do Brasil nos últimos meses, que deve ser adquirido de forma definitiva (embora seu nome não conste na lista divulgada neste domingo). Wesley, destaque da equipe, recebeu uma proposta tentadora da Rússia, mas deve ficar no Beira-Rio. O zagueiro Vitão é outro que chegou a ser especulado no Exterior, mas já se manifestou otimista em ficar mais uma temporada.

Outro nome importante na manutenção do que foi feito em 2024 estará na casamata: Roger Machado. O treinador chegou em julho e levou o Inter à Libertadores, com direito ao recorde de 16 jogos invictos no Brasileirão.

Lista dos jogadores com previsão de apresentação na segunda (6)

Goleiros: Rochet, Ivan, Anthoni e Kauan Elias

Rochet, Ivan, Anthoni e Kauan Elias Zagueiros: Vitão, Clayton Sampaio, Rogel, Mercado, Pedro Kauã e Victor Gabriel

Vitão, Clayton Sampaio, Rogel, Mercado, Pedro Kauã e Victor Gabriel Laterais: Bruno Gomes, Braian Aguirre e Pablo

Bruno Gomes, Braian Aguirre e Pablo Volantes: Fernando, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Luis Otávio, Bernardo Jacob e Gustavo Santos

Fernando, Thiago Maia, Rômulo, Bruno Henrique, Luis Otávio, Bernardo Jacob e Gustavo Santos Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata e Yago Noal

Alan Patrick, Bruno Tabata e Yago Noal Atacantes: Borré, Valencia, Wesley, Wanderson, Lucca, Lucca Drummond e Marlon

