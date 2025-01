Matheus Cunha tem suspensão reduzida após comprar óculos novos para segurança

Matheus Cunha já defendeu a Seleção Brasileira. Lucas Figueiredo / CBF

A oferta do atacante do Wolverhampton, Matheus Cunha, de comprar novos óculos para um funcionário da segurança após uma confusão pós-jogo ajudou a convencer o órgão disciplinar a reduzir a suspensão do brasileiro de três para dois jogos.

Cunha acabou sendo suspenso por dois jogos por uma briga com seguranças do Ipswich após a derrota de seu time por 2 a 1 no Estádio Molineux, em 14 de dezembro, pela 16ª rodada da Premier League.

O jogador deu uma cotovelada num funcionário e lhe "arrancou os óculos do rosto, fazendo com que quebrassem", segundo o relatório da comissão responsável, publicado nesta terça-feira (7) no site da Federação Inglesa (FA).

Embora tenha sido decidido que "o ponto de partida" deveria ser uma suspensão de três jogos, o texto acrescenta: "A comissão concordou que o reconhecimento de culpa de Cunha, seu rápido pedido de desculpas, a oferta de pagamento de novos óculos e seu histórico disciplinar limpo foram fatores atenuantes".

Alguns fatores que também ajudaram a multa imposta a diminuir de 120 mil libras (R$ 911 mil pela cotação atual) para 80 mil libras (R$ 607,3 mil).

Cunha, ex-Atlético de Madrid, é um dos jogadores de maior destaque do Wolverhampton nesta temporada, na qual marcou 10 gols em 19 jogos do campeonato.

A derrota para o Ipswich marcou o fim do ciclo do técnico Gary O'Neil, que foi substituído pelo português Vítor Pereira.

Os 'Wolves' estão uma posição acima da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Ipswich.