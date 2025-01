WhatsApp Web fora do ar? Site apresenta instabilidade

Fora do ar

De acordo com o site DownDetector, especializado no monitoramento de serviços digitais, 82% das reclamações estavam relacionadas à versão web do WhatsApp. O portal registrou quase 2 mil notificações sobre o problema.

Até o momento, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, não se manifestou sobre as causas da instabilidade ou sobre a previsão de normalização do serviço. No X, antigo Twitter, os usuários questionaram o funcionamento do App.