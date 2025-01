Inter começa a pré-temporada um passo à frente

O Inter começa seu 2025 nesta segunda-feira (6) com poucos arranhões diante do cenário de fratura que se desenhava nas primeiras semanas de férias.

Estarão na reapresentação quase todos os principais jogadores que fecharam o ano contra o Fortaleza. Se não vieram reforços, por outro lado, Roger dá a largada com a perspectiva de poder repetir o time de 2024, cujo fechamento do ano se deu em atmosfera positiva, com o quinto lugar e a vaga direta depois de um segundo semestre de retomada.