Penas de pássaro são encontradas em turbina de avião que explodiu na Coreia do Sul

Acidente aéreo que deixou 179 vítimas é o mais mortal ocorrido em solo sul-coreano. - / YONHAP

Investigadores encontraram penas de pássaro em uma das turbinas do avião 737-800, da Boeing, que explodiu após colidir com um muro na Coreia do Sul, no dia 29 de dezembro. A informação foi divulgada pelo chefe de investigação, Lee Seung-yeol, nesta terça-feira (7).

De acordo com o g1, Lee afirmou que as penas foram encontradas durante as investigações sobre o incidente. A polícia verifica ainda as causas da falha no trem de pouso do avião.

O ministro dos Transportes da Coreia do Sul, Park Sang-woo, disse nesta terça que tem a intenção de deixar o cargo e assumir a responsabilidade pelo ocorrido.

O acidente

O avião vinha da Tailândia com 181 pessoas a bordo realizou um pouso de emergência na noite de 28 de dezembro, sem ter desdobrado seu trem de pouso, no aeroporto da cidade de Muan, no sudoeste da Coreia do Sul.

A aeronave, um Boeing 737-800, deslizou pela pista até colidir com uma parede de concreto, onde explodiu em chamas.

Dois comissários de bordo foram resgatados vivos e 179 pessoas morreram.

O vice-ministro Joo anunciou anteriormente que os investigadores tinham extraído os primeiros dados de uma das caixas pretas do voo 2216 da Jeju Air.

A extração inicial do gravador de voz da cabine já está completa, de acordo com Joo.

— Com base nesses dados preliminares, prevemos começar a converter em um formato de áudio — acrescentou.

A segunda caixa preta do avião também foi recuperada, mas de acordo com o vice-ministro, foi encontrada sem um dos conectores.

Autoridades inicialmente citaram um acidente com pássaros como a causa provável da tragédia, mas depois apontaram a presença de uma barreira no final da pista como motivo do ocorrido.

Um vídeo dramático do acidente mostra o momento em que o avião colide com a parede de concreto e explode em chamas.

Trem de pouso

Por sua vez, o diretor-geral de política de segurança aérea, Yoo Kyeong-soo, indicou que a inspeção da frota sul coreana de aviões B737-800 se concentra no trem de pouso.

— As inspeções em andamento são focadas principalmente no trem de pouso, que não foi ativado adequadamente neste caso — disse Yoo.

Os meios de comunicação locais informaram que o trem de pouso funcionou corretamente quando os pilotos fizeram uma primeira tentativa de aterrissagem, a qual não puderam completar, mas não foi ativada na segunda tentativa.

— Isso provavelmente será examinado pela Comissão de Investigação de Acidentes através de uma ampla revisão de vários testemunhos e evidências — adiantou em coletiva de imprensa o Ministério dos Territórios, encarregado da aviação civil.

No aeroporto de Muan, familiares das vítimas se mostraram frustrados nos últimos dias pela demora na identificação e entrega dos corpos.

As autoridades explicaram que os corpos foram muito danificados pelo acidente, o que dificulta sua identificação.

Mas o presidente em exercício, Choi Sang-mok, afirmou na quarta-feira que a identificação foi concluída e que mais corpos foram entregues aos familiares para seu sepultamento.