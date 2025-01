Aeronave vinha da Tailândia com 181 pessoas a bordo. JUNG YEON-JE / AFP

Um avião com 181 pessoas a bordo sofreu um acidente no Aeroporto Internacional de Muan, na Coreia do Sul, na noite de sábado (28). Durante a aterrisagem, a aeronave saiu da pista, bateu contra um muro e explodiu (veja o vídeo abaixo). Até o momento, a equipe do Corpo de Bombeiros que atua no local confirma 179 mortes.

"175 passageiros e seis membros da tripulação estavam a bordo do avião que se acidentou no aeroporto de Muan", relatou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O acidente teria sido causado por "contato com pássaros, resultando em uma falha no trem de pouso" enquanto o avião tentava aterrissar no aeroporto, localizado no sudoeste do país, segundo a Yonhap.

