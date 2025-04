Trump anuncia tarifa de 10% sobre produtos brasileiros; veja taxas de outros países

Trump exibiu uma tabela ao anunciar as tarifas sobre produtos importados. Brendan SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (2), a aplicação de tarifas a produtos de diversos países — o Brasil terá alíquota de 10%.

Trump exibiu uma tabela com as alíquotas cobradas pelos países e as que serão aplicadas pelos EUA. A tarifa média, segundo ele, será de 25%. Para a China, a taxação será de 34%, e para a União Europeia, 20%. Camboja, com 49%, e Madagascar, com 47%, lideram.

Outros países latino-americanos terão aplicação de 10%, como Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras e El Salvador.

As medidas entrarão em vigor no sábado (5), para aqueles países afetados com 10%, e na próxima quarta-feira (9) para os demais, conforme a Casa Branca.

— (Hoje) vai ser celebrado como o dia em que a indústria americana renasceu — disse.

No chamado "Dia da Libertação", Trump citou como exemplos as tarifas aplicadas pela Indonésia, sobre motos, e sobre o leite dos EUA no Canadá, além de subsídios para Canadá e México, como exemplos negativos para o país. Mencionou também a Austrália, na carne, assim como China, Coreia do Sul e Japão, no arroz.

— Não podemos nos render mais economicamente — disse.

O presidente também disse que a aplicação de tarifas inadequadas por outros países ameaça a segurança nacional dos EUA.

Série de tarifas

A ação faz parte de uma série de tarifas aplicadas pelo presidente dos EUA desde o início de seu segundo mandato, em janeiro. No discurso ele reforçou que as tarifas de 25% sobre automóveis importados entrarão em vigor a partir da 0h desta quinta-feira (3) — no horário local.

Nos últimos meses, ele também tarifou produtos importados do Canadá, México e China, assim como sobre o aço e alumínio importados de qualquer país.

Confira:

Tarifa de 25% sobre qualquer país que importe petróleo e/ou gás da Venezuela;

Tarifas adicionais de 20% sobre a China ;

; Tarifas sobre medicamentos farmacêuticos importados, ainda a serem definidas;

Tarifa de 25% sobre a importação de aço e alumínio , já em vigor desde 12 de março;

, já em vigor desde 12 de março; Tarifas de 25% sobre algumas das importações vindas do México e do Canadá e que não se enquadrem no USMCA (acordo comercial que existe entre os três países).

Reação brasileira

Desde as primeiras sinalizações de Trump sobre a aplicação de tarifas recíprocas, o governo brasileiro vem preparando uma resposta.

Ministros como Fernando Haddad, da Fazenda, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também vice-presidente, vem sinalizando que haverá diálogo antes de qualquer ação.

Nesta quarta-feira (2), a Câmara dos Deputados aprovou o "PL da Reciprocidade", projeto de lei que estabelece critérios para que o Brasil responda a "medidas unilaterais" adotadas por países ou blocos econômicos que afetem a competitividade internacional do país. O texto vai à sanção presidencial.