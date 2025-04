Veja como combater os lapsos de memória

O "efeito porta" está relacionado ao funcionamento do cérebro e como processamos informações

Você já entrou em um cômodo e, de repente, esqueceu o motivo de estar ali? Esse fenômeno curioso, conhecido como “efeito porta”, termo criado pelo cientista cognitivo Tom Stafford, é mais comum do que se imagina e pode acontecer com qualquer pessoa. Embora pareça apenas um lapso momentâneo, esse esquecimento está ligado ao funcionamento do cérebro e a como processamos informações.