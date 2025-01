Cinco mortos na Alemanha por acidentes com fogos de artifício no Ano Novo

Cinco pessoas morreram na Alemanha e um policial ficou gravemente ferido em acidentes com fogos de artifício, tradicionalmente disparados para comemorar o Ano Novo, informou a polícia nesta quarta-feira (1º).

Muitos alemães celebram a véspera de Ano Novo com fogos de artifício, uma tradição profundamente enraizada que muitas vezes alimenta o debate sobre a proibição dos dispositivos pirotécnicos mais potentes, devido ao elevado número de feridos registrados todos os anos, além da poluição e do ruído que provocam.

Na Renânia do Norte-Vestfália, no noroeste do país, um homem de 24 anos morreu após detonar um foguete pirotécnico perto de Paderborn, segundo a polícia local, que acredita que a vítima tenha fabricado o dispositivo.