Caxias do Sul recebeu R$ 593 milhões em recursos federais entre janeiro e novembro de 2024

A administração municipal de Caxias do Sul recebeu pelo menos R$ 593 milhões em recursos federais em 2024 . O balanço foi divulgado pelo Governo Federal e leva em conta o período de janeiro a novembro.

Os repasses ocorreram em diversas áreas, como em convênios para saúde, educação e habitação e também em projetos do município. Na cultura, por exemplo, foram R$ 3,9 milhões repassados via Lei Paulo Gustavo e R$ 2,9 milhões via Política Nacional Aldir Blanc.