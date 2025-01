Prazo de inscrição para vagas temporárias na área da educação em Farroupilha é prorrogado

Interessados em vagas para o processo seletivo simplificado que trata sobre a contratação temporária de profissionais para a área da educação devem realizar a inscrição até a próxima terça-feira (7), de forma online, até as 17h, e, presencialmente, até as 16h. As inscrições, que começaram no dia 23 de dezembro de 2024 e seriam finalizadas nesta quinta-feira (2), tiveram o prazo prorrogado.

Os interessados podem realizar a inscrição por meio do site da prefeitura de Farroupilha. Já para a inscrição de forma presencial, o candidato deve comparecer na sede do centro administrativo (Rua Thomas Edison, Centro), com toda a documentação necessária para cada vaga, que pode ser conferida no link. Neste caso, o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Setor de Protocolo.