Bolão de Caxias do Sul acerta 29 vezes a quadra na Mega da Virada

Um bolão de Caxias do Sul acertou 29 vezes a quadra na Mega da Virada de 2024. Ou seja, 29 apostas, das mais de 5 mil feitas pelo grupo, acertaram quatro das seis dezenas vencedoras. O prêmio total recebido foi de R$ 30,5 mil, sendo o prêmio de cada quadra de R$ 1.086,04.

Nesta edição do sorteio, oito jogos dividiram o prêmio de R$ 635 milhões, sorteado na terça-feira (31) — nenhum vencedor foi do RS. As dezenas sorteadas foram 01 - 17 - 19 - 29 - 50 - 57.

O organizador do bolão caxiense, Flávio Jesus da Luz Pereira, 48 anos, conta que 289 pessoas, inclusive brasileiros residentes no Exterior, participaram das apostas. O investimento do grupo foi de R$ 54,3 mil, totalizando 5.497 jogos de seis, sete e oito números. Os participantes recebem entre R$ 10,55 e R$ 105,50 conforme a cota adquirida, que eram entre R$ 20 a R$ 200.

Mesmo que a premiação não tenha sido maior que o investimento, Pereira, que é servidor público do Poder Judiciário, conta que o resultado empolgou o grupo de apostadores pela estratégia utilizada, que deve ser repetida. Em dezembro, o organizador iniciou um estudo aprofundado, utilizando cálculos de estatística, para definir as dezenas de cada aposta:

— Eu criei o que se chama fechamento ou desmembramento, e utilizamos uma combinação de jogos com uma lógica. Eu utilizei por que colocar tal número, quando vem tal número, qual é o outro número que vem junto. Então, eu fiz toda uma análise, um estudo aprofundado da Mega-Sena.

O grupo de apostas, que foi recentemente batizado de "Bolões Flávio da Luz", existe há um ano e meio e deve continuar, inclusive com as apostas corriqueiras da Mega-Sena. No total, com essas 29 quadras na Mega da Virada, eles já acertaram a quadra 45 vezes na loteria.

— Ficamos entusiasmados. Vamos seguir apostando até conseguir ganhar uma quina ou a Mega — promete o organizador.