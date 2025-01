Mais de quatro mil veículos passaram pela Rota do Sol, no sentido Litoral-Serra, na manhã de sábado

Movimento em ambos os sentidos da RS-453, a Rota do Sol, na manhã deste sábado. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Aos poucos, os moradores da Serra gaúcha vão retornando do Litoral Norte após o período de festas, com o Natal e Réveillon. Até o meio-dia deste sábado (4), cerca de 4.140 veículos já haviam passando pela Rota do Sol, a RS-453, no sentido Litoral-Serra, conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

Mesmo com a intensificação da movimentação de retorno, o fluxo rumo às praias gaúchas continua alto. Até o meio-dia, 4.460 automóveis haviam passado pela rodovia estadual no sentido contrário, rumo ao Litoral Norte.

No início da manhã de sábado, por volta das 7h30min, a reportagem do Pioneiro contabilizou 12 veículos por minuto no sentido Serra-Litoral, enquanto no fluxo contrário a média era de seis automóveis. Já às 11h a média era de 10 veículos por minuto em ambos os sentidos.

Segundo o CRBM, na sexta-feira (3), 10.740 veículos trafegaram pela Rota do Sol no sentido Litoral-Serra, enquanto 9.480 realizaram o fluxo inverso.

O órgão de segurança pública não repassou uma projeção de fluxo estimado para o final de semana.