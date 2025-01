Projeto prevê extensão de principal avenida de Nova Petrópolis

Estudo envolve geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização da via. Francis Jonas Limberger / Prefeitura de Nova Petrópolis

A prefeitura de Nova Petrópolis contratou, no final de dezembro de 2024, um projeto que tem como objetivo a extensão da principal avenida da cidade, a 15 de Novembro, do trecho onde encerra atualmente, na Rua Pernambuco, até a Rua Tannenwald, no acesso ao bairro Pousada da Neve. O projeto é custeado pelo município e a obra deve ser executada pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), pois se trata do trecho urbano da RS-235.

De acordo com a secretaria municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação, o projeto contempla melhorias para revitalização e duplicação de um trecho de 730 metros lineares da via, de largura variável, totalizando área de 3.836,47 metros quadrados. Os elementos principais do projeto envolvem a geometria, terraplenagem, drenagem, pavimentação e sinalização.

Segundo a prefeitura, o projeto foi elaborado pela empresa Garden Consultoria, Projetos e Gestão Ltda, em conformidade com o contrato firmado com o município de Nova Petrópolis. Ele foi analisado, aprovado e recebido pela concessionária EGR, que se comprometeu a executar a obra. Os valores, assim como a data de início da obra, não foram informados.

Centro de Eventos ganhará novo acesso

Outra obra, essa já licitada e que deverá receber a ordem de início ainda em janeiro, é realização de melhorias no acesso ao Centro de Eventos de Nova Petrópolis, junto à Rua São José do Caí, no bairro Juriti. Na semana passada, a prefeitura recebeu o depósito de R$ 767.341, do Ministério do Turismo. Os recursos foram destinados por emenda parlamentar do deputado federal Marcel van Hattem (Novo). O município oferece contrapartida de R$ 80.965,15.