Os desafios do prefeito de Caxias do Sul Adiló Didomenico, que toma posse nesta quarta-feira

Caso Magnabosco, telemedicina e aeroporto de Vila Oliva são alguns dos temas que terão destaque. Porthus Junior / Agencia RBS

Um conjunto de planos e desafios exigirá dedicação e ocupará boa parte da agenda de trabalho do prefeito reeleito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico (PSDB) que, juntamente com o vice-prefeito Edson Néspolo (União Brasil), toma posse nesta quarta-feira (1º). Caso Magnabosco, implantação da telemedicina, parceria público-privada (PPP) da educação infantil e aeroporto de Vila Oliva são alguns dos temas de irão permear a nova administração municipal.

Na manhã desta quarta, em entrevista ao programa Gaúcha Hoje, da Gaúcha Serra, Adiló afirmou que a primeira ação do novo mandato será uma reunião com o secretariado logo após a posse, que terá como objetivo aprofundar o plano e as diretrizes do governo em cada uma das pastas e autarquias da cidade. Os primeiros dias de janeiro devem ser marcados por alinhamentos que irão nortear as ações durante o mandato, segundo Adiló.

Em relação à educação, o prefeito afirmou que pretende reduzir a lista de espera por vagas na educação infantil, com a construção de novas unidades escolares via parceria-público-privada (PPP).

Dentre outras metas para a segunda gestão, Adiló destacou ainda a questão da modernização da iluminação pública, na qual prevê estar concluída até setembro de 2025 e a conclusão das obras de acesso ao bairro Desvio Rizzo.

Caso Magnabosco

Uma das questões centrais para a segunda gestão de Adiló será em relação às contas públicas, mais precisamente o Caso Magnobosco. O prefeito manifestou otimismo em um acordo com os credores.

— Nós fizemos uma proposta dentro daquilo que o município pode suportar, sem que isso cause um impacto muito grande. Claro que, qualquer acordo que a gente faça, por mais benéfico, no primeiro momento ele vai apertar um pouco mais as finanças do município. Nós, a duras penas, conseguimos trazer o município para um equilíbrio orçamentário, coisa que, em janeiro de 2021, parecia quase impossível. Mas, evidentemente, nós pretendemos que esse caso se encerre neste ano — disse Adiló.

Telemedicina

Além da ampliação dos agendamentos de consultas em UBSs por telefone, outra questão na área da saúde e classificada como urgente e necessária pelo prefeito para desafogar as filas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte, a telemedicina deve, finalmente, ter andamento em Caxias do Sul.

No dia 10 de janeiro, a NXT Telessaúde LTDA, melhor colocada no edital para contração da empresa que realizará o serviço via Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade, realizará uma prova de conceito. Conforme a prefeitura, se trata de uma demonstração simulada para atestar que a companhia atende às exigências estabelecidas no termo de referência em relação às características técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho.

Aeroporto de Vila Oliva

Atualmente está em análise o cronograma físico-financeiro da obra do Aeroporto de Vila Oliva e a Casa Civil precisa aprovar a inclusão do aeroporto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Vencidas essas etapas, o município poderá licitar a construção. Segundo Adiló, a prefeitura vem trabalhando com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) para que ocorra a liberação para abertura da licitação.

— De parte do governo federal existe a garantia de recurso e o projeto está pronto. No primeiro semestre de 2025 nós precisamos nos unir e fazer um esforço, Vila Oliva é estratégica para o Estado. A gente sabe que existe uma pressão muito forte de fazer investimento no Hugo Cantergiani, que nós faremos. Tivemos que refazer o projeto, atrasou bastante, mas hoje ele será um aeroporto robusto — sintetiza.

Confira os principais tópicos do plano de governo

Educação

Capacitar as equipes diretivas e automatizar processos de gestão escolar.

Reduzir a lista de espera por vagas na educação infantil, com a construção de novas unidades escolares via parceria-público-privada (PPP).

Implementar projetos educacionais inovadores, como o "Projeto Canguru", para apoiar o desenvolvimento integral das crianças.

Implementar um Centro de Intervenção Especializada para Autistas.

Implementar auxílio financeiro temporário mensal para famílias do CAD Único, possibilitando que mães possam cuidar dos filhos em casa até completarem um ano, evitando a sobrecarga nas escolas infantis.

Saúde

Ampliar horários nas UBSs, para reduzir filas de consultas, farmácia e cirurgias.

Entregar medicamentos diretamente nas residências de idosos.

Buscar junto ao Ministério da Saúde a habilitação da UPA Central e o aumento do teto de média e alta complexidade (Teto MAC).

Abrir novas clínicas de radiologia dentária e um CAPS 3 (Centro de Atenção Psicossocial) integrado, com atendimento 24 horas.

Implementar um serviço de helicóptero para atendimentos médicos de emergência.

Construção da UPA Zona Sul — ampliar o atendimento de saúde e descentralizar os serviços de emergência, garantindo acesso rápido e eficiente aos moradores da Zona Sul.

Assistência social

Modernizar o Sistema Único de Assistência Social (Suas) com a implementação de teleassistência.

Conceder apoio subsidiado para idosos que recebam cuidados em domicílio, e expandir o apoio financeiro às famílias de outros grupos de pessoas que necessitam de cuidados especiais.

Implantar novos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Criar auxílios financeiros e logísticos para famílias afetadas por desastres naturais e emergências.

Cultura

Desenvolver o Parque Rural — criar um espaço dedicado à valorização da cultura gaúcha, oferecendo atividades culturais, recreativas e educativas.

Desenvolver o Parque Automotivo - estabelecer uma área destinada principalmente a competições automotivas, oferecendo infraestrutura para eventos de grande porte, exposições e negócios relacionados ao setor.

Revitalizar a Estação Férrea para valorizar o espaço como um centro de lazer e entretenimento de desenvolvimento turístico

Instituir a Lei Municipal de Cultura Viva, além de fortalecer o sistema de cultura e implementação de suas estruturas, visualizando ações, projetos e programas.

Esportes

Desenvolver programas esportivos voltados para a inclusão de pessoas com deficiência e idosos.

Estabelecer centros de formação esportiva em bairros periféricos.

Explorar o potencial turístico de Caxias do Sul por meio da promoção de eventos esportivos de grande porte, como maratonas, competições de ciclismo e torneios regionais.

Desenvolvimento rural e agroindústria

Implementar o Projeto Horti Serra que ocorrerá de dois em dois anos, intercalado com a Festa da Uva.

Implantar o Projeto Anti Granizo, que utiliza iodeto de prata, que diminui o tamanho ou até elimina as pedras de gelo antes que elas atinjam as plantações.

Turismo

Criar regramentos para construções nas Zonas de Interesse Turístico.

Reorganizar os roteiros turísticos de Caxias do Sul.

Inovação e empreendedorismo

Oferecer locais equipados para que empreendedores possam trabalhar e colaborar.

Destacar e promover projetos locais que tenham potencial de crescimento e inovação, atraindo investidores e parceiro por meio do Projeto Vitrine Econômica

Organizar feiras e exposições no Centro de Capacitação e Comércio — Facilitar a conexão entre produtores rurais e o comércio local.

Oferecer suporte técnico e financeiro para ajudar empresas a se recuperarem de desastres naturais.

Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento

Aumentar a capacidade de tratamento de esgoto

Completar projetos de infraestrutura de saneamento básico em cerca de 75 quilômetros de rede

Gestão de Resíduos e Sustentabilidade:

Fortalecer a política de saúde animal instituindo lei e código municipal, além de construir o Centro de Bem-Estar Animal

Espaços verdes e parques

Desenvolver áreas verdes ao longo de vias e cursos d'água, oferecendo espaços de lazer e melhorando a qualidade ambiental.

Revitalizar espaços como o Parque do Imigrante e Largo da Estação

Mobilidade urbana e infraestrutura viária

Atualizar os semáforos da cidade para melhorar o fluxo de trânsito e aumentar a segurança viária.

Implementar um programa de acessibilidade integrada para idosos, adaptando calçadas, vias públicas, transporte público e prédios públicos.

Infraestrutura do transporte aéreo

Dar continuidade às obras de construção do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva.

Modernização e melhoria de infraestrutura.

Modernizar o terminal de passageiros do Aeroporto Hugo Cantergiani.

Ampliar a pista de pouso e decolagem.

Planejamento urbano inteligente

Promover a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI).

Revisar as áreas públicas como o Aterro São Giácomo.

Desenvolver um planejamento ordenado para o distrito de Vila Oliva, aprovando o Plano Diretor Setorial de Vila Oliva que potencialize o entorno e regre usos para apropriação de espaços próximos ao equipamento do futuro aeroporto.

Criar zonas de desenvolvimento comercial e industrial nas proximidades do aeroporto.

Gestão pública eficiente

Implementar nova versão do "Alô, Caxias".

Valorização dos servidores

Desenvolver uma instituição dedicada à formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, promovendo a excelência na administração.

Governança municipal e gestão por dados

Instituir comitês internos de governança (CIGs) em cada secretaria.

Criar um plano de longo prazo que guie o desenvolvimento da cidade.

Instituir o Plano Diretor de Tecnologias e Cidade Inteligente — Executar projetos inovadores alinhados com os conceitos de transformação digital e sustentabilidade para melhoria da qualidade de vida e governança de dados.

Planejamento e prevenção de riscos

Desenvolver planos de contingência e fortalecer a Defesa Civil.

Desenvolver programas de monitoramento de riscos com tecnologias de sensoriamento para observação ambiental.

Fortalecer a Comissão Municipal de Mudanças Climáticas e instituir o Plano de Ação Climática em Caxias do Sul.

Resiliência energética e de abastecimento