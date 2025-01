Prefeito de Passo Fundo vai criar auxílio mensal para alunos do Ensino Médio cursarem a Escola das Profissões

Com uma série de iniciativas voltadas para a educação no primeiro mandato, o prefeito reeleito de Passo Fundo, Pedro Almeida (PSD), fez questão de reafirmar a prioridade à área convidando um grupo de crianças para juntarem-se a ele no discurso em ato festivo no Paço Municipal. Disse que a presença das crianças ilustrava seu compromisso com as futuras gerações.