Van Hattem se recusa a entregar troféu a ex-ministro da Agricultura

Só a imaturidade e o radicalismo do deputado Marcel Van Hattem (Novo) explicam o papelão que ele fez na noite de domingo, na entrega do Troféu Brasil Expodireto, em jantar organizado pela Cotrijal e Rede Pampa de Comunicação. Para prestigiar os deputados que comparecem ao jantar na véspera da abertura da Expodireto, a organização os convida para subirem ao palco e participarem da entrega do troféu a um dos homenageados. Normalmente, são três pessoas no palco para cada homenageado.

Caberia a Van Hattem participar da entrega do troféu ao ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, um dos mais ilustres participantes da festa. Apesar de Rodrigues ser um homem dedicado ao agronegócio e ao cooperativismo, o deputado do Novo pediu para trocar e subir ao palco na entrega do troféu a outro homenageado. Justificou que não poderia sair em foto com “um ministro do Lula”.