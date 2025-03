Mulher morre após ser atropelada duas vezes seguidas em Parobé

Uma mulher de 20 anos morreu após ser atropelada duas vezes seguidas na RS-239 , em Parobé, no Vale do Paranhana. O acidente aconteceu por volta das 19h20min de quinta-feira (13) no km 47 da rodovia.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, ela atravessava a estrada embaixo da Passarela do Rubinho, no sentido Taquara-Parobé, quando foi atropelada por um carro. Com o impacto, ela foi arremessada para a pista contrária, onde foi atingida novamente por outro veículo.