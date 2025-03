Chapa de oposição toma forma no Tribunal de Justiça do RS

Está formada a primeira chapa de oposição à atual direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A eleição será realizada em novembro.

No manifesto batizado de "Compromisso com todos", Uhlein diz que o grupo vai “construir uma administração pautada na transparência, na união e na participação de todos e no cumprimento eficiente e rigoroso dos seus encargos — com especial atenção às questões remuneratórias”.