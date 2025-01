Para além das festas comemorando o novo ano, tivemos um ato simbólico que passa despercebido por muita gente

Sebastião Melo foi reconduzido ao cargo de prefeito da Capital na sexta-feira (3). Camila Hermes / Agencia RBS

Começamos 2025 com esperança de ter um ano melhor, especialmente depois de tudo que vivemos no ano que passou. Em contrapartida, precisamos fazer nossa parte. Essa convenção de fim e início de ciclos é mais do que um calendário, é a chance de zerar e começar de novo. Parece discurso de livros de autoajuda, mas falo sério.

Para além das festas comemorando o novo ano, tivemos na última semana um ato simbólico que passa despercebido por muita gente, graças ao descrédito dos políticos e de que algo possa mudar ou melhorar. As posses em 497 municípios gaúchos são mera formalidade para a maioria, mas também marcam o início de novas administrações ou a continuidade de prefeitos no cargo após receber a confiança do povo mais uma vez.

A chance de fazer algo começou em outubro, quando o eleitor foi às urnas para decidir o futuro da sua cidade. Agora, começa a etapa do acompanhamento e cobrança. Quais são as promessas que precisam ser cumpridas para termos cidades melhores daqui a quatro anos e que sementes precisam ser lançadas agora para colher frutos nas próximas décadas? As ideias muitas vezes esvaziadas nas campanhas precisam dar lugar a planos de cidades melhores.

Porto Alegre não tem mais o direito de errar na educação. Depois de uma série de escândalos e investigação de corrupção, o prefeito reeleito Sebastião Melo precisa dar uma resposta contundente, que faça com que a educação seja notícia por bons índices e por zerar finalmente a fila para as crianças que precisam de escola.

Não precisa nem ir longe para ver bons exemplos. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, em Farroupilha, é destaque anualmente pelo seu resultado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o Ideb. Que é difícil e demorado para ver resultados todos nos já estamos cansados de saber, mas quem está no poder precisa saber o que fazer, em conjunto com o estado, para melhorar a educação de verdade.

As prefeituras também não podem mais negligenciar seus planos de prevenção a cheias. O maestro será o governo estadual, com recursos da união, mas as cidades precisam ter seus projetos e pedir dinheiro para conseguir concretizar.